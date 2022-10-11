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СБУ ліквідувала дві групи диверсантів ПВК "Вагнер" на Харківщині

У ворога один 200-й, ще четверо захоплено в полон.

СБУ ліквідувала дві групи диверсантів ПВК "Вагнер" на Харківщині
Фото: пресцентр СБУ

Служба безпеки провела спецоперацію з ліквідації двох груп диверсантів ПВК "Вагнер".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Аеророзвідка локації, блискавичний штурм і жодних втрат – такий результат роботи спецпризначенців ЦСО «А» та колег з Управління СБУ в Харківській області", – йдеться у повідомленні спецслужби.

У результаті операції у ворога один 200-й, ще чотирьох захоплено в полон. Серед них командир ДРГ, який надає СБУ важливу розвідінформацію, зокрема про влаштовані окупантами катівні українців.

Нагадаємо, російських в’язнів, яких завербували на війну приватні військові компанії, вчать воювати в так званих центрах підготовки на Луганщині.

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