Російських в'язнів вчать воювати в "центрах підготовки" на Луганщині

Тим часом в РФ комплектують підрозділи з вихованців училищ.

Російських в'язнів, які завербували на війну приватні військові компанії, вчать воювати в так званих "центрах підготовки" на Луганщині.

Про це розповіли в Генеральному штабі ЗСУ. "Не зважаючи на заходи мобілізації, що тривають, російська сторона не припиняє практику застосування на території України приватних військових кампаній, укомплектованих особами, завербованими в місцях позбавлення волі. Так, на тимчасово окупованій території Луганської області, в так званих "центрах підготовки", триває навчання зазначеної категорії осіб для подальшого направлення їх на лінію зіткнення", - розповіли в командуванні.

Тим часом в РФ триває "часткова мобілізація".

За даними Генштабу, Казанський центр комплектування проводить формування та комплектування трьох мотострілецьких та двох артилерійських полків на фондах казанського вищого танкового командного училища.

Нагадаємо, британське Міноборони повідомляло, що ПВК "Вагнера" щонайменше з липня вербує засуджених у Росії.

Раніше стало відомо, що у виправній колонії №124 Донецька представники приватної військової кампанії "Вагнер" взялися вербувати засуджених до складу свого підрозділу.