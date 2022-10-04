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У Нідерландах перебуває майже 40 дітей із Пологівського центру реабілітації, які місяць ховалися від окупантів у підвалах

Обласна влада сподівається, що місто цьогоріч вдасться звільнити.

У Нідерландах перебуває майже 40 дітей із Пологівського центру реабілітації, які місяць ховалися від окупантів у підвалах
Фото: Telegram/Олександр Старух

У Нідерландах перебувають 36 дітей із Пологівського обласного центру соціально-психологічної реабілітації, що в Запорізькій області.

Про це йдеться у повідомленні керівника Запорізької ОВА Олександра Старуха.

За його словами, діти упродовж 28 днів жили в підвальних приміщеннях, де рятувалися від постійних обстрілів російських окупаційних військ. 

Їх вдалося врятувати в березні, а згодом вивезти в Нідерланди. Тут діти отримали житло і все необхідне. Нині керівник ОВА поспілкувався з мером нідерландського міста Бреда Паулом Деплою щодо умов перебування малечі.

"Дякуємо всім країнам Європи, які підтримують нас у військовій та цивільній сфері тому, що без такої допомоги протистояти агресору було б дуже важко. Вірю, що у цьому році вдасться звільнити Пологи, куди зможуть повернутися діти й ми з радістю зустрінемо делегацію з Нідерландів вже у вільній Україні!", - зазначив Старух.

Нагадаємо, станом на ранок 3 жовтня більш ніж 1200 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Днями стадо відомо, що росіяни вивезли 76 дітей-сиріт з Луганщини до РФ. Крім цього, вони готуються вивезти ще 104 сиріт.

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