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Окупанти вивезли 76 дітей-сиріт з Луганщини до РФ

Готуються вивезти ще 104 сиріт.

Окупанти вивезли 76 дітей-сиріт з Луганщини до РФ
Фото: EPA/UPG

Окупанти продовжують вивозити дітей-сиріт з тимчасово захопленої Луганської області до Росії.

Відповідною інформацією поділився глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram-каналі.

"Ще 76 дітей-сиріт вивезені в соціально-реабілітаційні центри для неповнолітніх в РФ, які розташовані в Московській області. В даний час чотири регіони Росії повинні прийняти їх у складі сімейних груп", — розповів Гайдай.

На цьому окупанти не зупиняються. Вони готуються вивезти ще 104 сиріт, які знаходяться в соціальних установах так званої "ЛНР".

"Це дозволяє окупантам скоротити прірву поколінь, особливо серед щодня зростаючого чоловічого населення разом з кількістю загиблих військових. Що буде з цим питанням в так званій "ЛНР" росіянам байдуже — розуміють, що в Луганській області вони тимчасово", — продовжив Гайдай.

Нагадаємо, що станом на ранок 1 жовтня понад 1182 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. 399 дітей загинуло та понад 783 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

У Херсонській області зафіксована примусова депортація до Москви дітей, позбавлених батьківського піклування.

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