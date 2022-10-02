Окупанти вивезли 76 дітей-сиріт з Луганщини до РФ

Окупанти продовжують вивозити дітей-сиріт з тимчасово захопленої Луганської області до Росії.

Відповідною інформацією поділився глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram-каналі.

"Ще 76 дітей-сиріт вивезені в соціально-реабілітаційні центри для неповнолітніх в РФ, які розташовані в Московській області. В даний час чотири регіони Росії повинні прийняти їх у складі сімейних груп", — розповів Гайдай.

На цьому окупанти не зупиняються. Вони готуються вивезти ще 104 сиріт, які знаходяться в соціальних установах так званої "ЛНР".

"Це дозволяє окупантам скоротити прірву поколінь, особливо серед щодня зростаючого чоловічого населення разом з кількістю загиблих військових. Що буде з цим питанням в так званій "ЛНР" росіянам байдуже — розуміють, що в Луганській області вони тимчасово", — продовжив Гайдай.

Нагадаємо, що станом на ранок 1 жовтня понад 1182 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. 399 дітей загинуло та понад 783 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

У Херсонській області зафіксована примусова депортація до Москви дітей, позбавлених батьківського піклування.