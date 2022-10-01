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Окупанти вбили в Україні 399 дітей

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 402.

Окупанти вбили в Україні 399 дітей
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 1 жовтня понад 1182 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії. 399 дітей загинуло та понад 783 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 402, Харківській - 232, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 55, Запорізькій - 50, Дніпропетровській - 29.

"30 вересня внаслідок ракетного обстрілу ворогом гуманітарної колони автомобілів в Запоріжжі загинули двоє дітей віком 10 та 14 років, ще одна 3-річна дитина отримала поранення. 30 вересня через обстріл окупантами м. Миколаєва отримала поранення 17-річна дівчина. У ніч на 1 жовтня внаслідок обстрілу Миколаєва травмовано 3-місячне немовля", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 30 вересня російські війська завдали ракетного удару по гуманітарній колоні, яка їхала на тимчасово захоплені території на Запоріжжі. За інформацією глави Нацполіції Ігоря Клименка, відомо про 30 загиблих і 88 поранених внаслідок обстрілу.

Удар Росія вчинила модернізованими ракетами С-300, які мають значно більший радіус дії, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. 

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