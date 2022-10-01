Зеленський скасував осінній призов і відклав демобілізацію

Призивати на строкову службі в жовтні-грудні не будуть.

Президент Володимир Зеленський скасував осінній призов на військову службу та відклав демобілізацію.

Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті президента.

Запланована на жовтень-грудень демобілізація буде не раніше оголошення в установленому порядку.

Призов, який мав відбутися в ці місяці, скасовано.

Аналогічне рішення було ухвалено і навесні. Призов на строкову службу у квітні-червні не проводили, комплектування вакантних посад у ЗСУ та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів.