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Зеленський скасував осінній призов і відклав демобілізацію

Призивати на строкову службі в жовтні-грудні не будуть. 

Зеленський скасував осінній призов і відклав демобілізацію
Володимир Зеленський на засіданні РНБО
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський скасував осінній призов на військову службу та відклав демобілізацію.

Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті президента

Запланована на жовтень-грудень демобілізація буде не раніше оголошення в установленому порядку. 

Призов, який мав відбутися в ці місяці, скасовано. 

Аналогічне рішення було ухвалено і навесні. Призов на строкову службу у квітні-червні не проводили, комплектування вакантних посад у ЗСУ та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов’язаних та резервістів.

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