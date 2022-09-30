Іранці, котрі проживають в Україні, провели під посольством своєї держави в Києві акцію протесту. Так вони протестували проти того, що влада Ірану передає РФ безпілотники для війни проти України.

Про це повідомив “Укрінформ”.

“Я вважаю, що це буде нескінченним прокляттям для сімей тих, хто створює цю зброю і направляє проти мирних людей України. Я вважаю, що не тільки прокляття – вони своє отримають. Ми будемо старатися навіть жертвувати всім, що маємо на сьогодні, своєю безпекою - всім для того, щоб показати, що ми не боїмося. Ми хочемо боротися і ми маємо припинити це все”, - заявив на акції представник діаспори та учасник тероборони Горейши Мансур.

Під час акції протестуючі тримали плакати, на одному з яких були зображені президент РФ, аятола Ірану Алі Хаменеї та лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер.

Як раніше повідомлялось, Україна закликає Іран припинити постачання зброї Російській Федерації і не виправдовуватися заявами про "зовнішній вплив".