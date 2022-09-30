Відомо вже про 30 загиблих і 88 поранених від російського обстрілу ракетами С-300 гуманітарної колони, яка стояла поблизу траси Запоріжжя-Оріхів.

Таку інформацію оприлюднив глава Національної поліції України Ігор Клименко.

"Серед померлих є двоє дітей: 11-річна дівчинка та 14-річний хлопчик. Поранення зазнала також 3-річна дівчинка. На жаль, маємо втрати і серед поліцейських", - додав Клименко.

Він зазначив, що в результаті ракетного обстрілу загинув 36-річний працівник управління стратегічних розслідувань у Запоріжжі.

"Ще 27 поліцейських Бердянського райуправління отримали поранення, 4 з них - у тяжкому стані. Хлопці були на службі, забезпечували правопорядок. Разом з міністром Денисом Монастирським відвідали поранених працівників поліції в лікарні та подякували їм за службу", - повідомив очільник Нацполіції.

На місці трагедії, за словами Клименка, продовжує працювати близько 80 фахівців. Слідчі та криміналісти поліції допомагають СБУ збирати докази.

Фото: Facebook/Ігор Клименко

Фото: Facebook/Ігор Клименко

Фото: Facebook/Ігор Клименко

Фото: Facebook/Ігор Клименко

Нагадаємо, сьогодні о 7:10 російські війська завдали три ракетні удари по району авторинку поблизу траси Запоріжжя-Оріхів. У зоні ураження опинилася колона цивільних громадян, яка намагалася перетнути пункт пропуску та виїхати на тимчасово окуповану територію.