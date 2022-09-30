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Філатов попросив допомогти із відновленням парку автобусів у Дніпрі після російської ракетної атаки

у Дніпрі від російського удару згоріли більше 115 автобусів. 

Філатов попросив допомогти із відновленням парку автобусів у Дніпрі після російської ракетної атаки
Фото: Борис Філатов

Для відновлення роботи громадського транспорту у Дніпрі необхідна допомога. Буде доречною будь-яка допомога із транспортом.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

“Підла терористична атака, якою рашисти знищили чи не половину автобусів громадського транспорту, змушує мене звернутатися по допомогу до інших територіальних громад, бізнесу, наших європейських міст-побратимів і всіх, хто хоче підтримати дніпрян”, - написав Філатов.

Він нагодав, що внаслідок вчорашнього російського удару згоріли понад 115 автобусів. 

Фото: Борис Філатов

Відновити роботу міських маршрутів самостійно буде вкрай важко, тому треба допомога всіх, у кого є змога і бажання підставити Дніпру плече. 

“Ми будемо вдячні кожному, хто (бодай тимчасово) допоможе нам із транспортом”, - наголосив мер Дніпра.

Філатов подякував меру Києва Віталію Кличку за надання 30 автобусів, і власнику корпорації “Біосфера” Андрію Здесенку, який вийшов з пропозицією придбати для Дніпра автобуси коштом бізнесу.

Нагадаємо, вчора, 29 вересня, у Дніпрі пролунала серія вибухів. Росіяни поцілили ракетою “Іскандер” в автотранспортне підприємство. Під завалами АТП були знайдені тіла трьох людей, ще п’ять отримали поранення.

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