Сили оборони уразили 6 командних пунктів росіян, 13 районів з живою силою, озброєнням і технікою та 2 склади, - Генштаб

За минулу добу українські ракетні війська та артилерія уразили шість командних пунктів росіян, 13 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а ще два склади з боєприпасами, один зенітний ракетний комплекс та чотири засоби ракетних військ і артилерії рашистів.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Крім цього, українська авіація завдала дев'ять ударів по позиціях загарбників. Було підтверджено ураження одного опорного пункту, трьох районів зосередження озброєння та військової техніки, а також п’яти зенітних ракетних комплексів ворогів. Українські підрозділи протиповітряної оборони збили один російський БпЛА.

Атаки окупанти вдалося відбити в районах населених пунктів Майорськ, Зайцеве, Одрадівка та Бахмутське.

Тим часом рашисти завдали три ракетні, п'ять авіаударів і здійснили понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по військових та цивільних об’єктах на території України. Для руйнування цивільної інфраструктури міст окупанти продовжують використовувати ударні БпЛА "Shahed-136" іранського виробництва.

Від ворожих ударів постраждало понад 25 населених пунктів. Зокрема, Костянтинівка, Запоріжжя, Миколаїв, Гуляйполе, Рідкодуб, Білогорівка, Новоандріївка, Благодатівка та Миролюбівка.

За даними командування, ситуація на фронті станом на 18.00 30 вересня така:

на Волинському та Поліському напрямках - без суттєвих змін;

та напрямках - без суттєвих змін; на Слобожанському росіяни завдали ударів у районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Зелене, Нескучне, Пристін та Куп’янськ;

росіяни завдали ударів у районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Зелене, Нескучне, Пристін та Куп’янськ; на Краматорському під ворожі обстріли потрапили райони населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Блакитні Озера;

під ворожі обстріли потрапили райони населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янське, Блакитні Озера; на Бахмутському рашисти накрили вогнем Соледар, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Зайцеве та Нью-Йорк;

рашисти накрили вогнем Соледар, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Зайцеве та Нью-Йорк; на Авдіївському під удари загарбників потрапили Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Карлівка, Первомайське, Тоненьке, Мар’їнка та Новомихайлівка;

під удари загарбників потрапили Авдіївка, Красногорівка, Водяне, Карлівка, Первомайське, Тоненьке, Мар’їнка та Новомихайлівка; на Новопавлівському окупанти обстріляли райони населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Павлівка, Времівка, Нескучне та Шевченко;

окупанти обстріляли райони населених пунктів Новоукраїнка, Вугледар, Пречистівка, Павлівка, Времівка, Нескучне та Шевченко; на Запорізькому вороги не вели активних наступальних дій противник. Вогневого ураження було завдано в районах населених пунктів Залізничне, Дорожнянка, Новопіль, Темирівка, Білогір’я, Гуляйполе, Мала Токмачка та Кам’янське;

вороги не вели активних наступальних дій противник. Вогневого ураження було завдано в районах населених пунктів Залізничне, Дорожнянка, Новопіль, Темирівка, Білогір’я, Гуляйполе, Мала Токмачка та Кам’янське; на Південнобузькому обстрілів з танків, мінометів та ствольної артилерії зазнали райони понад 30 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них - Новогригорівка, Партизанське, Киселівка, Благодатівка, Калинівка, Високопілля, Архангельське, Осокорівка та Біла Криниця.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу ракетами С-300 гуманітарної колони, яка стояла поблизу траси Запоріжжя-Оріхів, є загиблі і поранені. У лікарні доставлено станом на 13:25 66 людей

У Дніпрі знайшли тіло другого загиблого працівника транспортного підприємства, яке обстріляли росіяни сьогодні вночі.