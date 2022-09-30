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Науседа про виступ Путіна: Росія поховала надію на мирне врегулювання

Президент Литви наголосив, що Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ – це Україна.

Науседа про виступ Путіна: Росія поховала надію на мирне врегулювання
Президент Литви Гітанас Науседа
Фото: ОПУ

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що Росія поховала надію на мирне врегулювання військового конфлікту, який сама ж і розв'язала.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на його пресслужбу.

"Сьогодні Росія вкотре грубо порушила міжнародне право і поховала надію на мирне врегулювання конфлікту. Сьогодні дедалі відчайдушніший режим Путіна перетнув ще одну червону лінію. Оголошене рішення про анексію Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей України є незаконним і нікчемним", - наголосив Науседа.

Він зазначив, що рано чи пізно Росії доведеться розплачуватися.

"Їй доведеться відповідати за Бучу, Ірпінь та Ізюм. За розстріл мирних жителів Краматорська, які втікали, і за нещодавній кривавий напад на гуманітарний конвой у Запоріжжі. А також за ядерний та енергетичний шантаж. Україна ніколи не забуде ці злочини. І ми, литовці, також", - сказав Науседа.

Звертаючись до литовського народу, він заявив, що сьогодні в Україні вирішується доля Литви.

"В Україні вирішується доля всієї Європи. Якщо ми не зупинимо агресора зараз, ми ризикуємо втратити все, що створили за три десятиліття щоденної наполегливої праці. Ось чому Литва ніколи і за жодних обставин не визнає фіктивні "референдуми" в окупованих регіонах і їхні результати. Так само, як не визнає більш ранню анексію Кримського півострова. І весь цивілізований світ зробить те саме", - пояснив президент.

Науседа наголосив, що Крим, Херсон, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ – це Україна.

Нагадаємо, сьогодні Путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України: Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької. Жодну з них ворожа армія не контролює повністю. Кремль вважає, що таким чином вони стануть "субʼєктами Російської Федерації".

Для оголошення про черговий злочин у кремлівський палац привезли ватажків терористів Донецької і Луганської областей та колаборантів Херсонської і Запорізької. Також там зібралися російські посадовці. У своїй промові Путін також згадав, як "развалілі вєлікую страну" в 1991 році. Він сказав, що на перемовинах з Україною "вибір" (якого не було) людей із Херсонської, Луганської, Запорізької і Донецької областей щодо незаконної анексії "обговорювати не будуть".

Ні Україна, ні світ анексію не визнаватимуть. Після сьогоднішнього засідання РНБО президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала заяву на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку

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