Після перемоги України та її партнерів можна буде змінити Статут ООН, – Кулеба

Голова МЗС вважає, що умови для реформування організації складуться лише після того, як політична карта світу перекроїться.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Статут Організації Об’єднаних Націй можна буде змінити після перемоги України та її партнерів над російською агресією.

Про це Кулеба розповів в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Якщо коротко, то після перемоги України та наших партнерів у цій війні шанси на реформування ООН суттєво зростуть", – сказав він.

Водночас міністр визнав, що наразі змінити Статут ООН можливості немає.

"Але бродіння на тему того, що щось пішло не так і ООН потрібно змінювати, дуже посилилося і на цій сесії Генасамблеї сильно відчувалося, а в результаті цього бродіння можна прийти до змін Статуту ООН", – вважає Кулеба.

"Будьмо відверті, всі міжнародні формати, починаючи з Вестфальського миру 1648 року, створювалися за результатами великих воєнних конфліктів, глобальних криз, а все, що відбувалося в той момент у Європі, й було глобальною кризою. Вестфальський мир, Віденський конгрес, Ліга Націй, ООН... Тому є якийсь процес бродіння, він відбувається, лунають різні думки, заклики, експерти пишуть довгі й розумні статті, але, по факту, умови для реформи ООН складуться лише після того, як політична карта світу перекроїться – не у питанні кордонів, а у питаннях політичного впливу тих чи тих гравців", – пояснив голова МЗС.

Нагадаємо, напередодні генсек ООН заявив, що анексія Росією окупованих українських територій є порушенням принципів Статуту ООН та міжнародного права, а також зневажає цілі та принципи Організації.