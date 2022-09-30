Після перемоги України та її партнерів можна буде змінити Статут ООН, – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Статут Організації Об’єднаних Націй можна буде змінити після перемоги України та її партнерів над російською агресією.
Про це Кулеба розповів в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
"Якщо коротко, то після перемоги України та наших партнерів у цій війні шанси на реформування ООН суттєво зростуть", – сказав він.
Водночас міністр визнав, що наразі змінити Статут ООН можливості немає.
"Але бродіння на тему того, що щось пішло не так і ООН потрібно змінювати, дуже посилилося і на цій сесії Генасамблеї сильно відчувалося, а в результаті цього бродіння можна прийти до змін Статуту ООН", – вважає Кулеба.
"Будьмо відверті, всі міжнародні формати, починаючи з Вестфальського миру 1648 року, створювалися за результатами великих воєнних конфліктів, глобальних криз, а все, що відбувалося в той момент у Європі, й було глобальною кризою. Вестфальський мир, Віденський конгрес, Ліга Націй, ООН... Тому є якийсь процес бродіння, він відбувається, лунають різні думки, заклики, експерти пишуть довгі й розумні статті, але, по факту, умови для реформи ООН складуться лише після того, як політична карта світу перекроїться – не у питанні кордонів, а у питаннях політичного впливу тих чи тих гравців", – пояснив голова МЗС.
Нагадаємо, напередодні генсек ООН заявив, що анексія Росією окупованих українських територій є порушенням принципів Статуту ООН та міжнародного права, а також зневажає цілі та принципи Організації.