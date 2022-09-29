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Італія закликає своїх громадян покинути Росію

Причина такого заклику - зміни в міжнародному контексті та труднощі повітряного та автомобільного сполучення з Росією.

Італія закликає своїх громадян покинути Росію
Фото: FlagMaster

Громадянам Італії, які перебувають у Росії, рекомендується покинути країну, якщо їх перебування не є необхідним.

Про це повідомила пресслужба посольства Італії в Росії.

“З Російської Федерації до Італії та інших третіх країн подорожувати повітряним транспортом стає все важче. Зокрема, нині запаморочливо зросла вартість квитків, що продаються авіакомпаніями, а також є повідомлення про великі черги на деяких прикордонних переходах, які з’єднують Російську Федерацію з деякими сусідніми країнами”, - йдеться у повідомленні.

Посольство закликало громадян, які перебувають у РФ, планувати поїздку за кордон якомога заздалегідь. Водночас тим, кому необхідно покинути Російську Федерацію, пропонується якнайшвидше отримати квитки в комерційних компаніях.

Нагадаємо, МЗС Румунії повторило заклик до румунських громадян залишити Росію. Також їм рекомендують уникати поїздок до РФ, якщо вони не є нагальними. Раніше посольство Сполучених Штатів Америки в Москві закликало своїх громадян не відвідувати Росію, а тих, хто зараз перебуває там – негайно виїхати. Дипломати зазначили, що російська влада може мобілізувати навіть тих, хто має подвійне громадянство. 

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