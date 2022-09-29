Арахамія: «Ми очікуємо на жорстку реакцію США та інших країн щодо нелегітимних референдумів»

Голова фракції «Слуга народу» наголосив, що будь-яка країна, яка визнає результати так званих референдумів, отримає негайну жорстку реакцію США у вигляді запровадження санкцій.

Українська парламентська делегація у США працює над тим, щоб Сполучені Штати жорстко відреагували на нові виклики з боку Російської Федерації – погрози застосування ядерної зброї та проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України.

Про це розповів очільник делегації, голова депутатської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія.

«Учора ми плідно відпрацювали з сенатором Ліндсі Гремом стосовно того, щоб США дуже жорстко донесли меседж до всієї міжнародної спільноти щодо того, яка буде реакція США у разі, якщо ядерна зброя буде застосована Росією. Ми отримали гарний відгук стосовно цієї теми, і я думаю, що вже наступного тижня з’явиться відповідна резолюція в Сенаті», – заявив народний депутат.Він також додав, що українська делегація працює і в напрямку реакції США на псевдореферендуми, проведені Росією на території України.

«Ми очікуємо, що Сполучені Штати Америки відкрито скажуть на весь світ, що будь-яка країна, яка визнає результати цих нелегітимних «референдумів», отримає негайну жорстку реакцію від США у вигляді повного припинення співробітництва та запровадження санкцій», – наголосив Давид Арахамія.

Нагадаємо, розвідка США посилила спостереження після ядерних погроз російського президента Володимира Путіна.

Ти часом Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту до превентивних дій на тлі ядерного шантажу Росії