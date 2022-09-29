Відмова від визнання РФ державою – спонсором тероризму не пришвидшить бажання Путіна до перемовин, – Пишний

Створений Міжнародною робочою групою з питань санкцій проти Росії документ "Справа про визнання Російської Федерації державою – спонсором тероризму" є свідченням того, що не лише українці, а й група експертів прекрасно розуміють причини, зиски, ризики та наслідки цього рішення.

Цей документ чи не вперше всебічно досліджує усі юридичні, дипломатичні та політичні аспекти, фіксує обґрунтування та докази того, що ми володіємо необхідною інформацією та можемо самостійно відповісти на питання: "Чи це дійсно так?". Про це у коментарі повідомив член санкційної групи Андрій Пишний.

"Ми публікуємо аргументовану експертну доповідь, яка дає вичерпні відповіді і наводить неспростовні аргументи на користь очевидного – Росія повинна отримати те, на що заслуговує: офіційне політико-юридичне тавро «держава – спонсор тероризму». Сумна правда полягає в тому, що відмова від визнання Росії державою – спонсором тероризму не може убезпечити нас від ризиків, не поліпшить гуманітарну ситуацію на тимчасово окупованих територіях та у прифронтових районах, також вона не пришвидшить бажання Путіна сісти за стіл перемовин. У нього завжди знайдеться щось іще, чим він шантажуватиме Україну і світ. Але це необхідна передумова початку побудови нової архітектури безпеки і відповідальності в світі", – вважає він.

Пишний додав, що називати речі своїми іменами, а тим більше коли мова йде про ядерну державу, яка свідомо і відкрито топче залишки системи глобальної безпеки і плює в обличчя усьому світові – це ризик.

"Але боротьба за життя і свободу, і українці це знають краще за будь-кого, має свою ціну. Звісно, що ціну відстоювання цінностей відчули країни санкційної коаліції, та й глобальна економіка також зазнає впливу російської агресії. Але хто порахує, якими вони будуть, якщо в цій ситуації вільний світ на чолі з США не поставить Росію на місце? Ми, міжнародна санкційна група, не лише закликаємо це зробити негайно, ми відповідаємо на головне питання: як це слід зробити у найкращий спосіб", – заявив Пишний.

Нагадаємо, "Справа про визнання РФ державою – спонсором тероризму" є пʼятим документом міжнародної санкційної групи. Він містить дослідження сутності статусу "держава – спонсор тероризму", його законодавчого регулювання, наслідків, ризиків, і пропозицій щодо зменшення цих ризиків.