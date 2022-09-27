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Зеленський із Генсеком НАТО обговорили псевдореферендуми на окупованих Росією територіях

"Фіктивні референдуми, які проводить Росія, не мають легітимності та є грубим порушенням міжнародного права", - наголосив Столтенберг.

Зеленський із Генсеком НАТО обговорили псевдореферендуми на окупованих Росією територіях
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Нині Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це йдеться у Twitter глави держави.

Сторони обговорили організовані Росією фейкові референдуми на окупованих території та ситуацію на фронті

"Подякував за рішуче засудження незаконних російських "референдумів". Обговорили актуальну ситуацію на полі бою та подальшу підтримку Збройних Сил України з боку держав – членів Альянсу", - розповів Зеленський.

У свою чергу Столтенберг у своєму Twitter-акаунті підкреслив, що союзники нашої держави по НАТО "непохитно підтримують суверенітет і право України на самооборону". 

"Фіктивні референдуми, які проводить Росія, не мають легітимності та є грубим порушенням міжнародного права. Ці землі - Україна", - наголосив Генсек альянсу.

Нагадаємо, напередодні Єнс Столтенберг і президента Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн обговорили посилення підтримки України.

Раніше Генсек заявляв, що НАТО може роками підтримувати Україну у війні з РФ, надаючи військову, фінансову, гуманітарну та економічну допомогу.

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