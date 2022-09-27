У Чернігові проблеми з опаленням, рішення має озвучити урядовий штаб з підготовки до зими

Міська рада Чернігова на позачерговому засіданні 27 вересня ухвалила звернення до Кабміну щодо недопущення зриву опалювального сезону в Чернігові. Міськрада просить терміново скликати урядовий штаб з підготовки до зими та винести рішення щодо Чернігівської ТЕЦ, яку було суттєво пошкоджено під час бойових дій в місті. Про це повідомляє сайт Чернігівської міської ради.

«Ворог обстрілював цей об’єкт критичної інфраструктури, який забезпечує теплом 35 тисяч домогосподарств та 25 тисяч гарячою водою, з усіх можливих видів озброєння. Компанія-орендар ТЕЦ з 2000 року звернувся до Чернігівської міської ради щодо дострокового припинення договору оренди. Причина — відсутність ресурсів та власних коштів для повного відновлення Чернігівської ТЕЦ. На ремонтні роботи орієнтовно потрібно 803,4 млн грн. Крім того, станом на 30 липня цього року загальна кредиторська заборгованість за газ ТОВ «ФІРМА «ТЕХНОВА» перед іншими суб’єктами складає 792,7 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Міська рада не має важелів, щоб зобов’язати орендаря виконати ремонт, але несе відповідальність за стале проходження опалювального сезону в місті. З огляду на це міськрада розглянула можливість дострокового припинення договору оренди, щоб наступний орендар міг отримати ліцензію на постачання тепла.

«Ці 800 млн - це дуже суттєве питання для громади міста та нашого бюджету. Крім того, 23 вересня до міської ради надійшли листи від ДБР та прокуратури, які також вивчають це питання. У зв‘язку з тим, що за два тижні планово має розпочатися опалювальний сезон, а депутати міської ради мають ухвалити остаточне рішення, ми, з повагою, звертаємося до Кабінету міністрів з метою вчасного забезпечення проведення невідкладних робіт по відновленню Чернігівської ТЕЦ та недопущення зриву опалювального сезону у Чернігові», - заявив під час сесії мер Чернігова Владислав Атрошенко.

Чернігівська міськрада просить Кабмін невідкладно провести засідання урядового штабу з підготовки до зими і до 10 жовтня ухвалити одне із запропонованих рішень, які передбачають різні форми для ведення господарської діяльності на Чернігівській ТЕЦ. Залишити попереднього орендаря, передати ТЕЦ на баланс «Нафтогазу» або передати її на баланс міста. Кабмін також може запропонувати інший варіант, який би дозволив вчасно розпочати опалювальний сезон в місті, йдеться у зверненні.