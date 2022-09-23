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Кличко: влаштовані Росією “референдуми” - це конвульсії агресора, світ ніколи їх не визнає

Путін відчайдушно затягує зашморг своєму режимові, вважає мер Києва. 

Кличко: влаштовані Росією “референдуми” - це конвульсії агресора, світ ніколи їх не визнає
Віталій Кличко
Фото: Віталій Кличко фейсбук

 Цивілізований світ ніколи не визнає легітимності так званих «референдумів», які влаштувала Росія на окупованих українських територіях. Про це заявив Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook

«Для кого Росія намагається створити дійство, яке розпочала сьогодні, під назвою «референдуми» на окупованих територіях України? Цивілізований світ уважно спостерігає за цими конвульсіями агресора і ніколи не визнає легітимності подібних його дій. Це все - дешева клоунада для майбутніх мобілізованих російських «патріотів» та зомбованих громадян. Та й ті вже, схоже, не дуже вірять», - заявив Віталій Кличко.

За словами Кличка, вдаючись до такої «клоунади», Путін відчайдушно затягує зашморг своєму режимові.

Раніше Віталій Кличко зазначив, що оголошення мобілізації та ядерні погрози не допоможуть Росії підкорити та знищити Україну. Водночас такими діями Путін остаточно запустив у своїй країні процеси, які його поховають, вважає Кличко. 

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