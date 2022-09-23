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Росія може використати псевдореферендуми для ескалації війни і заявити, що "її" територію атакують зброєю НАТО, – Столтенберг

Однак Альянс у відповідь на це збирається не зменшувати, а збільшувати озброєння оборонців України. 

Росія може використати псевдореферендуми для ескалації війни і заявити, що "її" територію атакують зброєю НАТО, – Столтенберг
Фото: euromaidanpress.com

Росія може використати псевдореферендуми для ескалації війни. Зокрема, Москва може сказати, що "її" території атакують західною зброєю, повідомив CNN генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. 

"Це саме те, до чого ми маємо бути готові, що Росія використає ці фіктивні голоси для подальшої ескалації війни в Україні", – сказав він.

Столтенберг наголосив, що ці голоси не мають легітимності і, звичайно, нічого не змінюють.

"Відповідь НАТО – посилити підтримку. Найкращий спосіб покласти край цій війні – це ще більше зміцнити українців на полі бою, щоб вони могли на певному етапі сісти за стіл і досягти рішення, яке буде прийнятним для України та збереже Україну як суверенну незалежну державу в Європі", – додав він.

Він також підтримав заклик до українців на тимчасово захоплених територіях не брати участі в фальшивих референдумах. 

Нагадаємо, НАТО, Велика Британія і Швейцарія вже заявили про невизнання фейкових референдумів щодо незаконного приєднання захоплених частин Луганської, Донецької, Херсонської і Запорізької областей до РФ. Сфальшовані заходи окупанти збираються проводити до 27 вересня.

Для примусу вони вдираються в оселі українців. 

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