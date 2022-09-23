САП і НАБУ викрили очільника Білої Церкви на махінаціях із нерухомістю

Мер підтримав ідею придбати недобудову за кошти міського бюджету за завищеною ціною.

Сьогодні Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили міському голові одного з населених пунктів Київщини про підозру у завданні понад 8,7 млн грн збитків територіальній громаді.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ.

Бюро і прокуратура оприлюднили світлину кабінету підозрюваного. Аналогічний інтер'єр і прапор громади є лише в білоцерківського міського голови Геннадія Дикого.

Фото: Facebook/Геннадій Дикий Фото із засідання у кабінеті міського голови Білої Церкви Геннадія Дикого

"Йдеться про купівлю недобудови коштом місцевого бюджету за завищеною ціною. Про підозру також повідомили ще двом учасникам корупційної схеми – власнику нерухомості та оцінювачу", – зазначили в НАБУ.

За інформацією бюро, у 2018 році власник недобудови запропонував міському голові придбати за 24 мільйони гривень нерухомість для потреб міста. На той момент це суттєво перевищувало цінові пропозиції.

Фото: НАБУ

Попри це очільник громади прийняв пропозицію, та щоб її реалізувати, йому довелося забезпечити підроблення звіту про оцінку майна та ввести в оману профільні комісії міськради й депутатів, аби вони проголосували за виділення з місцевого бюджету коштів на купівлю недобудови.

За даними експертизи, яку проводили в межах розслідування, переплата становила понад 8,73 млн грн.

Дії міського голови кваліфікували за ч. 2 ст. 364, ч. 4. ст. 358 Кримінального кодексу України, а його пособника-власника недобудови за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Тим часом оцінювачу інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

В НАБУ додали, що оскільки місце перебування власника недобудови невідоме, про підозру йому повідомили заочно.

Нагадаємо, торік Служба безпеки України викрила менеджмент Запорізького аеропорту на махінаціях, внаслідок яких державному бюджету завдано збитки на понад 9 млн грн.

А співробітники Державної фіскальної служби провели обшуки у Криворізькій міській раді через махінації під час тендерів.