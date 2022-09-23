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"Адмінка" краще, ніж бути вбитим: мешканцям Криму дали поради, як уникнути російської мобілізації

Важливо не наближатися до військкоматів. 

Мешканців Криму закликали ухилятися від російської мобілізації. 

Поради оприлюднила у фейсбуці представниця президента в АР Крим Таміла Ташева. 

"Не наближайтесь до військкоматів, те що вам вручили повістку – ні до чого вас не має спонукати, ну «адмінка» у вас буде, але це краще, ніж бути вбитим чи воювати проти своїх же людей. Здача в полон можлива, але є малоймовірною, бо розуміємо, що точно стрілятимуть у спину. Але загалом те, що відбувається, це, в першу чергу, трагедія для малочисельних народів, таких як кримські татари особливо", – наголосила вона.

Фото: facebook/Таміла Ташева
Фото: facebook/Таміла Ташева
Фото: facebook/Таміла Ташева
Фото: facebook/Таміла Ташева
Фото: facebook/Таміла Ташева
Фото: facebook/Таміла Ташева

Дії Росії є фізичним винищенням, витисканням з території, фактичною депортацією через загрозу мобілізації. 

Нагадаємо, російська влада мобілізовує на війну проти українців не тільки своїх громадян, а й мешканців тимчасово окупованих територій України. Офіційно заявлялося про план призвати 300 000 осіб, однак указ містить секретний пункт, в якому, за даними журналістів, може йтися про призов мільйона осіб. 

Росіяни тим часом воліють втекти від мобілізації за кордон. У Криму в першу чергу мобілізовують кримських татар. 

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