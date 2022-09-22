Окупанти мобілізують кримських татар до армії РФ

Росіянам мало окупувати Крим, тепер вони намагаються використати у війні проти України кримських татар.

Окупаційна влада у місцях компактного проживання кримських татар проводить масштабну кампанію з насильницького доставлення мешканців до пунктів мобілізації. Після того їх залучатимуть до складу збройних сил Росії.

Про це повідомляє громадська ініціатива “Кримська ідея”.

Правозахисники зазначають, що кількість насильно мобілізованих із місць компактного проживання вже, ймовірно, перевищила тисячу осіб.

Представники ініціативи повідомляють, що операція розпочалася з 6 ранку, переважно у місцях проживання кримських татар – 6 та 7 мікрорайони Бахчисараю, село Строганівка під Сімферополем, села Добровської долини, масив Сари-Су, Саки, Азовське, Кіровське, Зуя.

Для рейдів залучали співробітників поліції, на в'їздах до населених пунктів було розгорнуто пости співробітників ДПС із посиленням “Росгвардією”.

“У деякі домоволодіння проникали обманним шляхом – кричали, що потрібна допомога, а коли люди відкривали – вручали повістку. Також фіксуються випадки мобілізації з місця роботи – у Зуї повістки отримали кілька чоловіків вчителів, у Бахчисараї – медичних працівників. Також зафіксовано велику кількість випадків, коли за врученням повістки людину примусово садили в автобус і потім доставляли на територію військкомату”, - розповіли у “Кримській ідеї”.

Громадська ініціатива підкреслює, що залучення мешканців окупованих територій в армії країни-окупанта є військовим злочином.

"Сфокусованість на мобілізації кримських татар може бути однією із форм геноциду корінного народу", - заявили представники ініціативи.

В свою чергу, Кримськотатарський ресурсний центр повідомив, що вже 5 тис. кримчан отримали повістки.

Нагадаємо, у "Верховному суді" окупованого Криму відбулося оголошення вироку у кримінальній справі щодо першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, громадянського журналіста Асана Ахтемова та його брата Азіза Ахтемова.

“Суд“ визнав їх винними у скоєнні диверсії на газопроводі у селі Перевальному, а також у контрабанді та зберіганні вибухових речовин.

Наріману Джелялову призначено покарання у вигляді 17 років ув’язнення з відбуванням строку в колонії суворого режиму, Асана Ахтемова суд засудив до 15 років у колонії суворого режиму, Азіз Ахтемов отримав 13 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.