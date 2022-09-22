Чехія не надаватиме гуманітарні візи росіянам, котрі тікають від мобілізації

Втікачам від часткової мобілізації у РФ прийдеться шукати інші маршрути.

Росіяни, які тікають з країни, бо хочуть уникнути мобілізації, не відповідають умовам для отримання гуманітарної візи в Чехії

Про це повідомляє ceskenoviny.cz.

"Я розумію, що росіяни тікають від того, що спричинили більш відчайдушні рішення Путіна. Але ті, хто тікають з країни, тому що не хочуть виконувати зобов'язання, накладені власною державою, не відповідають умовам для надання гуманітарної візи", - сказав міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі.

Сьогодні Єврокомісія повідомила, що рішення про допуск на свою територію осіб, які прибувають з Росії, залежить від країн-членів Європейського Союзу. Ці країни повинні гарантувати в'їзд людям, які звертаються з проханням про надання притулку в ЄС, а потім розглядати їхні заявки індивідуально.

Водночас, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала зазначив, що країна розглядатиме потенційних дезертирів як усіх шукачів притулку. Він додав, що в уряді немає ознак напливу росіян, які хочуть уникнути мобілізації.

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію, яка стартує вже сьогодні. Також він пообіцяв підтримати фейкові референдуми на окупованих територіях України.

Путін планує кинути на війну в Україні 300 тис. резервістів. При цьому російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що за майже сім місяців війни в Україні РФ втратила менше 6000 осіб.

За офіційними даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення вже втратили в Україні близько 55 110 військових.

У МЗС України наголосили, що часткова мобілізація у РФ є достатньо сильним "пострілом собі у ногу". Вона матиме у довгостроковій перспективі серйозні наслідки.

У перший день путінської мобілізації в РФ інтернет-запит "мобілізація" перевищив запит "порно".