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З початку роботи "зернового коридору" з українських портів вже вийшли 192 судна зі збіжжям

До країн Азії, Європи та Африки експортовано 4,38 млн т агропродукції.

З початку роботи "зернового коридору" з українських портів вже вийшли 192 судна зі збіжжям
Ілюстративне фото
Фото: Мінінфраструктури

Від початку реалізації "зернової ініціативи" з українських морських портів вже вийшло 192 судна з 4,38 млн т агропродукції.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Зі старту реалізації «зернової ініціативи» з українських портів вирушили 192 судна. Загалом експортовано до країн Азії, Європи та Африки 4,38 млн т агропродукції", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні, 22 вересня, з одеських портів вийшло сім суден, які навантажені 107 500 т агропродукції для країн Азії та Європи. Одне з них – балкер BC VANESSA, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН, вийшов з Одеського порту з 30 000 т пшениці на борту.

Балкер прибуде до порту в Пакистані, де пшениця буде розвантажена і доставлена жителям Афганістану. Наразі населення цієї країни потерпає від продовольчої кризи.

Нагадаємо, 22 липня в Стамбулі  на пропозицію ООН Україна, Туреччина, Росія та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та продуктів з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". 

Перше судно з українським продовольством вийшло з порту Одеси 1 серпня.

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