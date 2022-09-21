Наші оборонці акуратно і хоробро вирішують завдання, які ставить перед ними командування.

Україна бере участь у реалізації Продовольчої програми ООН і допомагає країнам Африки. Ми відновили наш морський аграрний експорт, і це дає нам змогу експортувати нашу аграрну продукцію країнам уже на трьох континентах. Працюємо над тим, щоб відкрити для наших виробників ринки Латинської Америки, інших важливих частин світу.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Щойно взяв участь у засіданні високого рівня щодо продовольчої безпеки. Це засідання відбулося на полях чергової Генасамблеї ООН.

Тематика продовольчої безпеки для нашої держави стратегічно важлива. Це те, в чому ми маємо – і повинні зберегти – глобальну роль. Це те, що дає нам економічну силу та зміцнює наше моральне лідерство. Лідерство народу, який допомагає іншим навіть тоді, коли сам перебуває у надважких обставинах”, - повідомив Зеленський.

Завтра президент братиме участь у загальних дебатах на Генеральній асамблеї ООН у відеоформаті. Також вже розпочався візит першої леді України у Сполучені Штати, розпочалися зустрічі в межах Генасамблеї ООН.

“Олена вже зустрілася з першими леді Польщі та Литви – це наш формат Люблінського трикутника. А також прийняла дев’ятьох дружин президентів і прем’єр-міністрів із різних країн в Українському інституті Америки в межах Саміту перших леді та джентльменів. Це перший такий захід у межах нашого формату співпраці. Важливі рішення очікую після зустрічей Премʼєр-міністра України Шмигаля з лідерами держав на полях Генасамблеї”, - наголосив президент.

Володимир Зеленський поспілкувався з американськими друзями України в межах Глобальної ініціативи Клінтонів, а також із представниками провідних американських інвестиційних кіл. Відчув дуже великий інтерес до України, до нашої відбудови, до наших можливостей. Однозначну віру в Україну, добру обізнаність із ситуацією в нашій державі.

Також Зеленський говорив із президентом Туреччини Ердоганом, ключова тематика – безпека.

“Керівник Офісу Андрій Єрмак провів сьогодні чергову розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Дуже корисно, предметно та ефективно”, - зазначив президент України.

Він розповів, що продовжуються стабілізаційні заходи в районах, які були звільнені від російської окупації. Фіксуються чергові факти російських звірств – люди показують, де в окупантів були катівні, де ховали тіла вбитих, дають свідчення про те, хто допомагав окупантам.

“Я дякую всім працівникам правоохоронних органів, які залучені до встановлення правди про злочини окупантів. Дякую всім, хто допомагає їм. Це колосальна робота, яка потрібна заради справедливості, заради покарання кожного винного у злочинах проти українців”, - підкреслив президент.

Як наголосив Володимир Зеленський, ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною. Наші оборонці дуже акуратно й дуже хоробро вирішують завдання, які ставить перед ними командування.

Президент особливо відзначив 81-шу окрему десантно-штурмову бригаду – за сміливість при звільненні населених пунктів на Донеччині. А також 93-тю окрему механізовану бригаду – за героїчну оборону Бахмута й Соледара.

“Звичайно, сьогодні доволі шумні новини з Росії. Багато запитань щодо цього. Але що, власне, сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції – чіткі та добре відомі. Тільки це нас і має цікавити. Не те, що звучить десь, а те, що є нашим завданням. Більше підтримки для Збройних Сил України, більше підтримки для розвідки, більше підтримки для Сил спеціальних операцій, більше підтримки для Служби безпеки України, для Нацгвардії, для поліції, для прикордонників – для всіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність. Наші позиції не змінюються від шуму чи будь-яких анонсів звідкись. І маємо в цьому повну підтримку наших партнерів”, - підкреслив голова держави.

Володимир Зеленський закликав зберігати тиск, зберігати єдність, захищати Україну, звільняти нашу землю і не проявляти жодної слабкості.

“І я дякую всім друзям і партнерам України за сьогоднішнє масове принципове тверде засудження намагань Росії розіграти чергові псевдореферендуми”, - підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, із жовтня розпочне роботу над новою спеціальною програмою з Україною місія Міжнародного валютного фонду.