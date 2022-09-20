Генеральний секретар Європарламенту Клаус Велле відвідав Бучу

Клаус Велле, генеральний секретар Європарламенту, відвідав Бучу у Київській області. Зокрема, він побував у бучанському храмі Св. Апостола Андрія Первозваного.

Про це повідомила пресслужба Бучанської міськради.

“Ми побачили злочини, які не можна було й уявити у 21 столітті. Але тепер весь світ знає, що таке “російська агресія”, що вона означає для України. Україна має перемогти в цій війні не лише, щоби звільнити свою країну, свою землю, але й щоби не дати війні поширитися на цілу Європу. Україна - на сторожі нашого континенту”, - зазначив Велле.

Генеральний секретар Європарламенту ознайомився із розповіддю про захоронення місцевих жителів, які загинули під час окупації в Бучі, про неможливість ховати на цвинтарях, про ексгумацію тіл та масові поховання невпізнаних тіл.

Зокрема, настоятель храму о. Андрій згадав страшні події, свідком яких він був: вбивства мирних людей на вулиці, поховання, ексгумацію, спілкування із людьми, близькі яких загинули.

Нагадаємо, представники бучанської ДФТГ, перевіряючи ліс, виявили на позиціях армії Росії останки двох закатованих окупантами чоловіків. За попередніми даними, їм зав’язали очі, мучили та стратили.