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На Київщині знайшли тіла двох закатованих росіянами чоловіків, у одного з них – шеврони академії СБУ, – Нєбитов

У цій лісосмузі попередньо знайшли вже 18 вбитих росіянами цивільних.

На Київщині знайшли тіла двох закатованих росіянами чоловіків, у одного з них – шеврони академії СБУ, – Нєбитов
Фото: Telegram Нєбитова

Представники місцевої ДФТГ, перевіряючи ліс, виявили на позиціях армії Росії останки двох закатованих окупантами чоловіків. За попередніми даними, їм зав’язали очі, мучили та стратили.

Про це у Telegram повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Захоронення знаходилось у лісосмузі поблизу села Мироцьке в Бучанському районі Київщини, де попередньо ми знайшли вже 18 вбитих росіянами цивільних", – йдеться у повідомленні.

В одній із ям, поряд із бліндажами солдатів РФ, знаходилося тіло чоловіка зі зв’язаними руками, з натягнутою на обличчя шапкою та зав’язаним на шиї скотчем. У кишені загиблого знайшли окуляри для зору.

Фото: ТГ Нєбитова

Другий вбитий був одягнений у флісову кофту кольору хакі з шевронами Національної академії СБУ. У чоловіка на безіменному пальці знаходилася золота обручка.

Фото: ТГ Нєбитова

Нині поліція Київщини працює над встановленням осіб вбитих загарбниками громадян.

Нагадаємо, під звільненим у результаті українського контрнаступу Ізюмом ексгумовано ще 52 тіла загиблих. Правоохоронці продовжують документувати злочини росіян.

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