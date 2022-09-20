На Київщині знайшли тіла двох закатованих росіянами чоловіків, у одного з них – шеврони академії СБУ, – Нєбитов

Представники місцевої ДФТГ, перевіряючи ліс, виявили на позиціях армії Росії останки двох закатованих окупантами чоловіків. За попередніми даними, їм зав’язали очі, мучили та стратили.
Про це у Telegram повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
"Захоронення знаходилось у лісосмузі поблизу села Мироцьке в Бучанському районі Київщини, де попередньо ми знайшли вже 18 вбитих росіянами цивільних", – йдеться у повідомленні.
В одній із ям, поряд із бліндажами солдатів РФ, знаходилося тіло чоловіка зі зв’язаними руками, з натягнутою на обличчя шапкою та зав’язаним на шиї скотчем. У кишені загиблого знайшли окуляри для зору.
Другий вбитий був одягнений у флісову кофту кольору хакі з шевронами Національної академії СБУ. У чоловіка на безіменному пальці знаходилася золота обручка.
Нині поліція Київщини працює над встановленням осіб вбитих загарбниками громадян.
Нагадаємо, під звільненим у результаті українського контрнаступу Ізюмом ексгумовано ще 52 тіла загиблих. Правоохоронці продовжують документувати злочини росіян.