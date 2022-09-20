На Київщині знайшли тіла двох закатованих росіянами чоловіків, у одного з них – шеврони академії СБУ, – Нєбитов

У цій лісосмузі попередньо знайшли вже 18 вбитих росіянами цивільних.

Представники місцевої ДФТГ, перевіряючи ліс, виявили на позиціях армії Росії останки двох закатованих окупантами чоловіків. За попередніми даними, їм зав’язали очі, мучили та стратили.

Про це у Telegram повідомив керівник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

"Захоронення знаходилось у лісосмузі поблизу села Мироцьке в Бучанському районі Київщини, де попередньо ми знайшли вже 18 вбитих росіянами цивільних", – йдеться у повідомленні.

В одній із ям, поряд із бліндажами солдатів РФ, знаходилося тіло чоловіка зі зв’язаними руками, з натягнутою на обличчя шапкою та зав’язаним на шиї скотчем. У кишені загиблого знайшли окуляри для зору.

Фото: ТГ Нєбитова

Другий вбитий був одягнений у флісову кофту кольору хакі з шевронами Національної академії СБУ. У чоловіка на безіменному пальці знаходилася золота обручка.

Фото: ТГ Нєбитова

Нині поліція Київщини працює над встановленням осіб вбитих загарбниками громадян.

Нагадаємо, під звільненим у результаті українського контрнаступу Ізюмом ексгумовано ще 52 тіла загиблих. Правоохоронці продовжують документувати злочини росіян.