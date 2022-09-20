Росія обстріляла Південноукраїнську АЕС. Ракета впала за 300 м від реакторів
Росія обстріляла Південноукраїнську АЕС. Ракета впала за 300 м від реакторів
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань
У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань
У Москві починається мобілізація на війну проти України, – Братчук
У Москві починається мобілізація на війну проти України, – Братчук
Путін не перетворився з корупціонера на терориста. Він завжди був таким
Путін не перетворився з корупціонера на терориста. Він завжди був таким
У Лондоні сьогодні відбувся похорон Єлизавети II
У Лондоні сьогодні відбувся похорон Єлизавети II
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Андрій Костін: «Росія використає будь-який привід, щоб не повертати наших полонених»
Нардеп Олександр Трухін вийшов із партійних чатів "Слуги народу", – джерела
Нардеп Олександр Трухін вийшов із партійних чатів "Слуги народу", – джерела
ГоловнаСуспільствоЖиття

ДСНС просить утриматися від походів на Піп Іван – у горах завірюха

Рятувальники оприлюднили відео, зняте на горі 20 вересня. 

ДСНС просить утриматися від походів на Піп Іван – у горах завірюха
Піп Іван (ілюстративне фото)
Фото: vysheoblakov.com

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликала утриматись від походів на гору Піп Іван через сніг. 

Відео із завірюхою оприлюднено у твіттері ДСНС.

"Увага! Просимо утриматись від походів. 20 вересня, гора Піп Іван", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, перший сніг цієї осені випав зранку 18 вересня на вершині гори Піп Іван у Карпатах. Температура на горі того дня була -1°.

Піп Іван Чорногорський – одна з найвищих гір Українських Карпат, має висоту 2020,5 м. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також