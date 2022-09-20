Державна служба з надзвичайних ситуацій закликала утриматись від походів на гору Піп Іван через сніг.

Відео із завірюхою оприлюднено у твіттері ДСНС.

"Увага! Просимо утриматись від походів. 20 вересня, гора Піп Іван", – йдеться у повідомленні.

❗️УВАГА! ПРОСИМО УТРИМАТИСЬ ВІД ПОХОДІВ!

📍20 вересня, гора Піп Іван pic.twitter.com/2apUMUFKZJ — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) September 20, 2022

Нагадаємо, перший сніг цієї осені випав зранку 18 вересня на вершині гори Піп Іван у Карпатах. Температура на горі того дня була -1°.

Піп Іван Чорногорський – одна з найвищих гір Українських Карпат, має висоту 2020,5 м.