"Бойківський експрес" переходить на новий розклад руху

“Бойківський експрес” №745/746 Київ - Славсько переходить на осінній сезон перевезень як поїзд вихідного дня.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Відтепер поїзд буде вирушати о 6:20 зі столиці, о 12:02 у Львові, о 14:05 у Славську.

Зворотний рейс о 14:25, Львів - 16:25, Київ - 22:32.

Зупинки поїзд робитие на станціях Святошин, Коростень, Броди, Стрий, Сколе.

Поїзд курсуватиме по п'ятницях, суботах і неділях в обидві сторони.

Квитки від 510 гривень доступні у застосунку, чат-боті, на сайті та в касах.

Нагадаємо, Укрзалізниця представила ще три поштові вагони для перевезення посилок.