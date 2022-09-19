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"Бойківський експрес" переходить на новий розклад руху

Зміна розкладу пов’язана із переходом на осінній режим перевезень. 

"Бойківський експрес" переходить на новий розклад руху
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

“Бойківський експрес” №745/746 Київ - Славсько переходить на осінній сезон перевезень як поїзд вихідного дня.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Відтепер поїзд буде вирушати о 6:20 зі столиці, о 12:02 у Львові, о 14:05 у Славську.

Зворотний рейс о 14:25, Львів - 16:25, Київ - 22:32.

Зупинки поїзд робитие на станціях Святошин, Коростень, Броди, Стрий, Сколе.

Поїзд курсуватиме по п'ятницях, суботах і неділях в обидві сторони.

Квитки від 510 гривень доступні у застосунку, чат-боті, на сайті та в касах.

Нагадаємо, Укрзалізниця представила ще три поштові вагони для перевезення посилок.

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