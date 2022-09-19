Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили спостережний пункт росіян.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби ССО.
Ворожу ціль ліквідували на Бахмутському напрямку. Уразили її з протитанкового ракетного комплексу.
ССО також оприлюднили відео знищеного опорного пункту рашистів.
Нагадаємо, минулого тижня Сили спецоперацій України влаштували засідку на окупантів, які втікали з Балаклії на Харківщині.
Раніше бійці загону ССО “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська.