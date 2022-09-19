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Сили спецоперацій на Бахмутському напрямку знищили спостережний пункт росіян

Ціль уразили з протитанкового ракетного комплексу.

Сили спецоперацій на Бахмутському напрямку знищили спостережний пункт росіян
Фото: скріншот відео

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили спостережний пункт росіян.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ССО.

Ворожу ціль ліквідували на Бахмутському напрямку. Уразили її з протитанкового ракетного комплексу.

ССО також оприлюднили відео знищеного опорного пункту рашистів.

Нагадаємо, минулого тижня Сили спецоперацій України влаштували засідку на окупантів, які втікали з Балаклії на Харківщині.

Раніше бійці загону ССО “Азов” Харків повідомили про успішну контрнаступальну операцію у напрямку Вовчанська.

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