Сили спецоперацій України влаштували засідку на окупантів, які втікали з Балаклії на Харківщині.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби ССО.
Бійці помітили авто окупантів під час проведення розвідки.
"На машині було нанесено літеру "О" - тактичний знак одного з угруповань російських військ в Україні. Засідку на ворога влаштували швидко і провели вдало: авто уразили, коли окупанти на швидкості тікали до своїх. Двоє росіян в машині були знищені", - розповіли військові.
В авто біля тіл росіян знайшли зброю, радіостанції, кілька нарукавних знаків та наліпок збройних сил РФ.
В ССО зазначили, що на приналежність рашистів до підрозділу може вказувати нарукавний шеврон 459-го окремого понтонно-мостового залізничного батальйону в/ч 83010.
Через обстріл авто спалахнуло, тож ретельніший огляд було складно провести.
Під час відходу українських бійців машина вибухнула і згоріла.
Нагадаємо, днями на південному напрямку під час рейду тилами російських окупантів бійці ССО виявили та знищили ворожий БТР разом з особовим складом.
Днями бійці загону ССО "АЗОВ Харків" разом із 14-ою ОМБр імені князя Романа Великого провели успішну контрнаступальну операцію у напрямку міста Вовчанськ на Харківщині.