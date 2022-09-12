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Сили спецоперацій влаштували засідку на росіян, які втікали з Балаклії на Харківщині

Ворогів ліквідували, авто під час відходу групи вибухнуло.

Сили спецоперацій влаштували засідку на росіян, які втікали з Балаклії на Харківщині
Фото: Пресслужба Сил спецоперацій України

Сили спецоперацій України влаштували засідку на окупантів, які втікали з Балаклії на Харківщині.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби ССО.

Бійці помітили авто окупантів під час проведення розвідки.

"На машині було нанесено літеру "О" - тактичний знак одного з угруповань російських військ в Україні. Засідку на ворога влаштували швидко і провели вдало: авто уразили, коли окупанти на швидкості тікали до своїх. Двоє росіян в машині були знищені", - розповіли військові.

В авто біля тіл росіян знайшли зброю, радіостанції, кілька нарукавних знаків та наліпок збройних сил РФ.

В ССО зазначили, що на приналежність рашистів до підрозділу може вказувати нарукавний шеврон 459-го окремого понтонно-мостового залізничного батальйону в/ч 83010. 

Через обстріл авто спалахнуло, тож ретельніший огляд було складно провести.

Під час відходу українських бійців машина вибухнула і згоріла.

Нагадаємо, днями на південному напрямку під час рейду тилами російських окупантів бійці ССО виявили та знищили ворожий БТР разом з особовим складом.

Днями бійці загону ССО "АЗОВ Харків" разом із 14-ою ОМБр імені князя Романа Великого провели успішну контрнаступальну операцію у напрямку міста Вовчанськ на Харківщині.

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