Також були знищені ворожі бійці.

На південному напрямку під час рейду тилами російських окупантів бійці ССО виявили та знищили ворожий БТР разом з особовим складом.

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ.

“Робота у ворожому тилу триває! На південному напрямку, під час проведення спеціальної розвідки на тимчасово окупованій території, бойова група ССО України натрапила на ворожу позицію”, - йдеться у повідомленні.

В результаті українські захисники знищили БТР-80 та бійців армії РФ. Після того оператори підрозділу ССО України вирушили далі, продовжуючи воконувати своє основне завдання.

Нагадаємо, за добу бійці підрозділів Повітряних Сил ЗСУ знищили шість російських безпілотників і вертоліт Ка-52.