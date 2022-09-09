Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
На Харківському напрямку українці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ
На Харківському напрямку українці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Смерть королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи
Смерть королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
Померла Королева Великобританії Єлизавета ІІ
Померла Королева Великобританії Єлизавета ІІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Бійці ССО знищили в тилу ворога БТР

Також були знищені ворожі бійці.

Бійці ССО знищили в тилу ворога БТР
Фото: Скріншот з відео

На південному напрямку під час рейду тилами російських окупантів бійці ССО виявили та знищили ворожий БТР разом з особовим складом. 

Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій ЗСУ.

“Робота у ворожому тилу триває! На південному напрямку, під час проведення спеціальної розвідки на тимчасово окупованій території, бойова група ССО України натрапила на ворожу позицію”, - йдеться у повідомленні. 

В результаті українські захисники знищили БТР-80 та бійців армії РФ. Після того оператори підрозділу ССО України вирушили далі, продовжуючи воконувати своє основне завдання.

Нагадаємо, за добу бійці підрозділів Повітряних Сил ЗСУ знищили шість російських безпілотників і вертоліт Ка-52.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також