У Києві з'явився проспект Володимира Івасюка, - депутатка Київради

Київська міська рада на минулому засіданні змінила назви ще 40 вулиць і двох площ у столиці.
Про це повідомила депутатка міськради Ксенія Семенова в Telegram.
Одне з основних вулиць в Оболонському районі - проспект Героїв Сталінграда тепер носить ім'я Володимира Івасюка.
"Крім перейменованих Київрадою вулиць Московської та Волгоградської нові назви отримали:
- проспект Героїв Сталінграда – проспект Володимира Івасюка;
- проспект Мінський – проспект Литовський;
- площа Героїв Великої Вітчизняної – Наводницька площа;
- вулиця Цілинна – вулиця Португальська;
- провулок П’ятигорський – провулок Альпійський;
- провулок Генерала Доватора – провулок Дубовий;
- провулок Майкопський – провулок Старобільський;
- вулиця Іртишська – вулиця Тетерівська;
- вулиця Кайсарова – вулиця Холодноярська;
- вулиця Декабристів – вулиця Братства тарасівців;
- вулиця Лермонтова – вулиця Вітовецька;
- провулок Лермонтова 1-ий – провулок Вітовецький;
- провулок Лермонтова 2-ий – провулок Баштанський;
- провулок Лермонтова 3-ий – провулок Козаровицький;
- провулок Лермонтова 4-ий – провулок Болградський;
- провулок Валентини Терешкової – провулок Христини Алчевської;
- вулиця Сормовська – вулиця Ісмаїла Гаспринського;
- вулиця Пожарського – вулиця Мелетія Смотрицького;
- вулиця Петра Запорожця – вулиця Інтернаціонального Легіону;
- вулиця Кузбаська – вулиця Латвійська;
- площа Волгоградська – площа Конотопської битви;
- вулиця Попудренка – вулиця Гетьмана Павла Полуботка;
- вулиця Мурманська – вулиця Академіка Кухаря;
- провулок Бурденка – провулок Могилів-Подільський;
- вулиця Олександра Бестужева – вулиця Гамалаївська;
- вулиця Маршака – вулиця Йосипа Маршака;
- провулок Маршака – провулок Комерційний;
- провулок Маршака 2-й – провулок Сім’ї Тарасевичів;
- провулок Маршака 3-й – провулок Ювелірний;
- вулиця Семашка – вулиця Мирослава Поповича;
- вулиця Академіка Кржижановського – вулиця Омеляна Пріцака;
- вулиця Ватутіна – вулиця Територіальної оборони;
- вулиця Федосєєва – вулиця Архітектора Вишневського;
- провулок Донський – провулок Караїмський;
- вулиця Новомічурінська – вулиця Князів Ґедиміновичів;
- провулок Радищева – провулок Юрія Матущака;
- вулиця Радгосп "Совки" – вулиця Пронівська;
- вулиця Іскрівська – вулиця Джохара Дудаєва;
- вулиця Грозненська – вулиця Ічкерська;
- провулок Бабушкіна – провулок Сеньківський.
Детальніше з перейменованими вулицями можна ознайомитись на інтерактивній мапі перейменувань", - йдеться у повідомленні.
8 вересня стало відомо, що вулицю Волгоградську перейменували на вулицю імені загиблого активіста і захисника Романа Ратушного.
Вулицю Московську в Києві перейменували на вулицю Князів Острозьких. Назва перемогла у голосуванні абсолютною більшістю голосів киян.