За час роботи рамок на київському вокзалі відкрили два кримінальних провадження через заборонені речі у пасажирів

Під час роботи сканерів та рамок на вокзалі Київ-Пасажирський київська поліція відкрила два кримінальних провадження через заборонені предмети, які проносили пасажири.

Про це стало відомо з відповідей на запити LB.ua.

Крім того, УЗ повідомила про мінімум 5353 факти проносу заборонених предметів.

Так згідно відповіді УЗ, у період із 09.06.2022 по 15.08.2022 було вилучено – 5353 предметів (на які були відсутні відповідні дозвільні документи), зокрема: вогнепальна та холодна зброя, набої, гранати та спеціальні засоби, а також перевірено 1 333 878 осіб.

Крім цього УЗ відмовилась надавати інформацію, про вартість встановлення та обслуговування рамок на вокзалі Київ-Пасажирський.

Нагадаємо, у червні на залізничному вокзалі Києва встановили металошукачі для перевірки пасажирів та багажу.