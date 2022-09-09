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Військово-морські сили України розповіли про рух російських кораблів у Чорному, Азовському та Середземному морях

За добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили понад вісім десятків суден.

Військово-морські сили України розповіли про рух російських кораблів у Чорному, Азовському та Середземному морях
Фото: EPA/UPG

Станом на 9 вересня Росія утримує в Середземному, Чорному та Азовському морях до дев'яти носіїв ракет, а також кораблів та катерів.

Про це йдеться в повідомленні Військово-морських сил ЗСУ у Facebook.

Так, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває три носії крилатих ракет "Калібр" (загальний залп – 24 ракети). А в Азовському рашисти продовжують контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів.

У Середземному морі перебувають п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр".

За даними українських ВМС, за добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили понад вісім десятків суден.

З них:

  • до Чорного моря – 51 судно (14 продовжили рух у напрямку протоки Босфор);
  • до Азовського моря – 32 судна(3 судна рухалися з протоки Босфор).

Нагадаємо, за даними розвідки, в Росії залишилося менш ніж дві сотні ракет типу "Іскандер". Бережуть окупанти і витрату "Калібрів".

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