​Дружина нардепа в березні вивезла за кордон понад $ 500 тисяч

На початку березня дружина народного депутата України перемістила через митний кордон України 500 тис. доларів США та 97 тис. євро. За офіційним курсом Національного банку України - це понад 17 млн 845 тис. гривень.

Про це повідомила пресслужба Нацагентства з питань запобігання корупції.

Згідно з щорічною декларацією за 2020 рік, сукупний задекларований розмір грошових коштів, які належать його родині, склав 335 тис. грн, 10 тис. дол. США та 15 тис. євро.

"Таким чином, різниця між офіційно задекларованими грошовими коштами та заощадженнями, вивезеними за кордон його дружиною, за попередніми підрахунками перевищує 6 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – понад 8 млн грн", - зазначили в НАЗК.

Зібрані матеріали НАЗК передало до Офісу генпрокурора. На цій підставі відкрито кримінальне провадження за ст. 368-5 Кримінального кодексу, що передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Прізвище народного обранця у НАЗК не повідомили.

Нагадаємо, раніше НАЗК склало протоколи на трьох нардепів за недостовірні дані в деклараціях.