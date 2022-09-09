Херсонський депутат-колаборант отримав підозру

Став так званим "заступником голови воєнно-цивільної адміністрації м. Херсон".

Депутату Херсонської міської ради Подільська окружна прокуратура міста Києва оголосила про підозру.

Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Зловмиснику інкримінують зайняття посади, пов’язаної з виконанням адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.

Депутат у червні цього року пішов на співпрацю з росіянами і став так званим "заступником голови воєнно-цивільної адміністрації м. Херсон".

До цього підозру повідомили синові зловмисника. Він також є депутатом Херсонської міської ради. Його звинуватили у співпраці з РФ та організації, проведенні мітингу на підтримку дій окупантів.

Нагадаємо, у травні підозру отримав депутат Херсонської облради, який допомагав російським окупантам захопити адмінбудівлю в області.