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Уже 383 дитини загинули і понад 743 отримали поранення через вторгнення Росії в Україну, - Офіс Генпрокурора

Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській та Київській областях.

Уже 383 дитини загинули і понад 743 отримали поранення через вторгнення Росії в Україну, - Офіс Генпрокурора
Фото: EPA/UPG

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, станом на ранок 9 вересня в Україні 383 дитини загинули та понад 743 отримали поранення через вторгнення Росії.

Про це йдеться на сайті Офісу Генерального прокурора.

В ОГП зазначили - цифри не остаточні, оскільки продовжується робота з встановлення реальної кількості потерпілих у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними Генпрокуратури, найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області - 389, 
  • Харківській - 206, 
  • Київській - 116, 
  • Миколаївській - 72, 
  • Чернігівській - 68, 
  • Луганській - 61, 
  • Херсонській - 55, 
  • Запорізькій - 46, 
  • Дніпропетровській - 26.

З останніх зафіксованих випадків - поранення дворічного хлопчика під час обстрілу росіянами селища Андріївка Балаклійського району на Харківщині.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua.

Також можна скористатися телефонами: 

  • +380961004438, 
  • +380683235856.

Знайти або ж повідомити всю інформацію про постраждалих внаслідок війни Росії проти України можна на платформі "Діти війни".

Нагадаємо, наприкінці серпня в ОГП повідомляли про 379 загиблих дітей.

Днями у Херсонській області зафіксували примусову депортацію до Москви дітей, позбавлених батьківського піклування.

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