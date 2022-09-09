Уже 383 дитини загинули і понад 743 отримали поранення через вторгнення Росії в Україну, - Офіс Генпрокурора

Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській та Київській областях.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, станом на ранок 9 вересня в Україні 383 дитини загинули та понад 743 отримали поранення через вторгнення Росії.

Про це йдеться на сайті Офісу Генерального прокурора.

В ОГП зазначили - цифри не остаточні, оскільки продовжується робота з встановлення реальної кількості потерпілих у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними Генпрокуратури, найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області - 389,

Харківській - 206,

Київській - 116,

Миколаївській - 72,

Чернігівській - 68,

Луганській - 61,

Херсонській - 55,

Запорізькій - 46,

Дніпропетровській - 26.

З останніх зафіксованих випадків - поранення дворічного хлопчика під час обстрілу росіянами селища Андріївка Балаклійського району на Харківщині.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua.

Також можна скористатися телефонами:

+380961004438,

+380683235856.

Знайти або ж повідомити всю інформацію про постраждалих внаслідок війни Росії проти України можна на платформі "Діти війни".

Нагадаємо, наприкінці серпня в ОГП повідомляли про 379 загиблих дітей.

Днями у Херсонській області зафіксували примусову депортацію до Москви дітей, позбавлених батьківського піклування.