Уже 383 дитини загинули і понад 743 отримали поранення через вторгнення Росії в Україну, - Офіс Генпрокурора

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, станом на ранок 9 вересня в Україні 383 дитини загинули та понад 743 отримали поранення через вторгнення Росії.
Про це йдеться на сайті Офісу Генерального прокурора.
В ОГП зазначили - цифри не остаточні, оскільки продовжується робота з встановлення реальної кількості потерпілих у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
За даними Генпрокуратури, найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області - 389,
- Харківській - 206,
- Київській - 116,
- Миколаївській - 72,
- Чернігівській - 68,
- Луганській - 61,
- Херсонській - 55,
- Запорізькій - 46,
- Дніпропетровській - 26.
З останніх зафіксованих випадків - поранення дворічного хлопчика під час обстрілу росіянами селища Андріївка Балаклійського району на Харківщині.
В Офісі Генпрокурора зазначили, що надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua.
Також можна скористатися телефонами:
- +380961004438,
- +380683235856.
Знайти або ж повідомити всю інформацію про постраждалих внаслідок війни Росії проти України можна на платформі "Діти війни".
Нагадаємо, наприкінці серпня в ОГП повідомляли про 379 загиблих дітей.
Днями у Херсонській області зафіксували примусову депортацію до Москви дітей, позбавлених батьківського піклування.