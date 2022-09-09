Головне за ніч. П’ятниця, 9 вересня

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині, ворожі обстріли Харкова і Нікополя, прощання з королевою Єлизаветою II, візит в Україну Матеуша Моравецького.

Добрі новини від Генерального штабу Збройних сил України: Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку. На інших напрямках ворог продовжує завдавати ударів по військових та цивільних об’єктах.

На Волинському та Поліському напрямках, на території Білорусі, розпочалися військові навчання, під час яких планується відпрацювати питання “звільнення захоплених територій”. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по території України з республіки Білорусь.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 9 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 650 російських окупантів. А з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 51 900 солдатів.

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському і Донецькому напрямках.

Про інші втрати противника – в новині.

Тим часом ворожі обстріли не припиняються: вночі 9 вересня окупанти обстріляли Салтівський район Харкова.

“Пошкоджено один із вищих навчальних закладів”, – повідомив мер міста Ігор Терехов.

Руйнування та завали на місці “прильоту” розбирає Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

На Дніпропетровщині ніч минула з однією тривогою і одним обстрілом.

"Російські окупаційні війська вкотре накрили вогнем Нікопольський район. Скерували на нього свою важку артилерію. Люди не постраждали. Понівечені дачні будинки та господарські споруди", – повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Сьогодні Київ відвідає премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Буде декілька важливих зустрічей, важливі теми для обговорення щодо геополітичної ситуації, також енергетичний ринок, енергетика і військова безпека", – сказав речник польського уряду Пьотр Мюллер.

Минулого разу польський премʼєр відвідував Україну в червні. Він взяв участь у відкритті модульного містечка в Бородянці, яку російські окупанти майже знищили.

У серпні, напередодні Дня Незалежності, в Україні приїжджав президент Польщі Анджей Дуда.

Королеву Великобританії Єлизавету II поховають у Вестмінстерському абатстві через десять-одинадцять днів, дату оголосить Букінгемський палац.

У п’ятницю, 9 вересня, в соборі Святого Павла відбудеться панахида, на якій будуть присутні прем’єр-міністр Ліз Трасс та інші члени уряду і високопоставлені особи.

Королева померла в Шотландії, тож її труна перебуватиме в соборі Святого Джайлза в Единбурзі. Потім її доставлять до Лондона, де сотні тисяч людей зможуть попрощатися з Королевою впродовж чотирьох днів у Вестмінстер-Холі.

Окрім того, у п'ятницю в Вестмінстерському абатстві, соборі Святого Павла та Віндзорському замку Королеву вшановуватимуть дзвонами. У Гайд-парку та в інших місцях лунатимуть салюти з 96 пострілів, щоб відзначити кожен рік її життя.

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