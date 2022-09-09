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Сьогодні у західних областях – значні дощі

Температура вдень в Україні 14-19°.

Сьогодні у західних областях – значні дощі

У п’ятницю, 9 вересня, на Правобережжі прогнозують помірні, а в західних областях – значні дощі.

Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

На решті території без опадів.

Вітер південно-східний (в східних областях – північно-східний), 7-12 м/с.

Температура вдень в Україні 14-19°, у південній частині, на Кіровоградщині та Дніпропетровщині 20-25°.

У Київській області стовпчики термометри піднімуться 14-19°; в українській столиці – 17-19°.

Нагадаємо, Укргідрометцентр оголосив штормове попередження на 9-11 вересня у північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Полтавській областях через сильні дощі та вітер.

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