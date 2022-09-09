Ворог тримає напоготові у Чорному морі три надводних ракетоносії

Вороже угруповання сил в Чорному морі наразі складає 19 кораблів та катерів.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Серед них є три надводних ракетоносії, споряджені 24 ракетами «Калібр».

“Тож загроза ракетного удару актуальна та цілком імовірна”, – зазначили в ОК.

Окрім того, штормове море може продовжувати викид зірваних якірних мін до узбережжя.

“Наші побажання залишаються незмінними: не наражайте себе на зайву небезпеку, нехтуючи сигналами-попередженнями, пильнуйте інформаційний простір, сповіщайте компетентні органи про підозрілих людей, які збирають закриту інформацію, просувають антиукраїнську пропаганду. Разом – ми сила, що здатна долати ворога!”, – додали військові.

Нагадаємо, в ОК "Південь" повідомили, що Збройні сили України знищили два склади боєприпасів в Бериславському районі та поромну переправу окупантів в Новій Каховці на Херсонщині.