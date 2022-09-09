Смерть королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи
Смерть королеви Єлизавети II. Падіння останнього бастіону Європи
На Харківському напрямку українці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ
На Харківському напрямку українці захопили як трофей новітню модернізацію 152 мм САУ
Ющенко: "Я иду в Президенты"
Ющенко: "Я иду в Президенты"
На Івано-Франківщині стався землетрус
На Івано-Франківщині стався землетрус
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
До львівських волонтерів Літинського та Островського прийшли з обшуками
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Міський голова Чернігова відреагував на ролик Скабєєвої в місцевому спортклубі, який крутили... співробітники СБУ
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
Фокус зустрічі у форматі Рамштайн трохи зміститься, потрібно думати про майбутнє, – посадовці Пентагону
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
ГоловнаСуспільствоОсвіта

В Києві створюють Маріупольський ліцей

Цей заклад багато років був одним із лідерів української освітньої галузі.

В Києві створюють Маріупольський ліцей
Фото: Google Maps/Sergey UA

Вчора, 8 вересня, Київрада ухвалили рішення про створення  в столиці Маріупольського міського ліцею.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Станом на 1 вересня цього року в ліцеї навчаються 270 учнів. Із них майже 60 школярів хочуть навчатися в очному форматі та проживати в пансіоні”, - повідомив Кличко.

Оболонська РДА запропонувала для розміщення ліцею один поверх спеціальної школи № 4 в Пущі-Водиці.

Раніше повідомлялось, що у столиці навчання офлайн обрали 138 тисяч учнів. Інші займатимуться онлайн або індивідуально.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також