В Києві створюють Маріупольський ліцей

Цей заклад багато років був одним із лідерів української освітньої галузі.

Вчора, 8 вересня, Київрада ухвалили рішення про створення в столиці Маріупольського міського ліцею.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Станом на 1 вересня цього року в ліцеї навчаються 270 учнів. Із них майже 60 школярів хочуть навчатися в очному форматі та проживати в пансіоні”, - повідомив Кличко.

Оболонська РДА запропонувала для розміщення ліцею один поверх спеціальної школи № 4 в Пущі-Водиці.

Раніше повідомлялось, що у столиці навчання офлайн обрали 138 тисяч учнів. Інші займатимуться онлайн або індивідуально.