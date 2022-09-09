На Київщині відновлюють переїзд через ще одну річку, - Кулеба

Цей переїзд буде тимчасовим.

У селі Липівка Київської області відновлюють проїзд через річку Почепин. Під час бойових дій міст через неї був пошкоджений.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

“На початку квітня для того, аби забезпечити транспортне сполучення, рух мостом відновили, проте він потребує капітального ремонту”, - зазначив Кулеба.

Він розповів, що наразі поряд із мостом роблять об’їзну дорогу, щоб транспорт міг перетинати річку під час ремонтних робіт на мосту.

Голова Київської ОВА запевнив, що невдовзі рух транспорту через міст буде повністю відновлено.

Нагадаємо, у Київській області збудують два сміттєпереробні заводи за новітніми технологіями. Вони будуть збудовані за два роки у межах реформи управління відходами.