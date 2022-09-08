На Київщині збудують два сучасні сміттєпереробні заводи

У Київській області збудують два сміттєпереробні заводи за новітніми технологіями. Вони будуть збудовані за два роки у межах реформи управління відходами.

Про це повідомив сайт Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Зазначається, що один завод побудують у Фастівській громаді, потужністю 35-100 тис. тонн відходів на рік. Другий завод буде спільним для Броварської та Бориспільської громад. Його потужність орієнтовно становитиме 110-120 тис. тонн на рік.

Особливість заводів полягатиме у використанні одразу декількох технологій обробки. При переробці органіки вироблятимуть біометан. Відходи ретельно сортуватимуть, аби виокремити цінні ресурси, як-от металобрухт, скло, пластик.

"Нарешті починаємо долати сміттєву навалу в Україні, бо наша мета – чисте довкілля та чиста Європа", – розповів міністр захисту довкілля Руслан Стрілець.

За його словами, проєкти реалізовуватимуть за рахунок кредитів європейських банків. У межах реформи управління відходами в Україні має з'явитися щонайменше 200 нових сміттєпереробних об'єктів.

"Ми вже провели аналітичну роботу та сформували драфт плану розміщення необхідних сміттєпереробних потужностей по всій Україні. Це своєрідна мапа, на якій визначено більше 200 потенційних інвестиційних кейсів. Серед них і Київщина, де загалом планується будівництво до 10 нових підприємств", – додав він.

Раніше повідомлялося про те, що у Київській області планують створити нове підприємство з переробки побутових відходів та сміття. Влада Борисполя запропонувала для розміщення підприємства земельну ділянку площею 17 га з можливим додатковим використанням ще 20 га неподалік об’їзної дороги.