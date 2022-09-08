Олена Зеленська відповіла на закиди з боку музиканта Роджера Вотерса
Олена Зеленська відповіла на закиди з боку музиканта Роджера Вотерса
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
Є підстави вважати, що війна Росії проти України триватиме й у 2023 році, – Залужний і Забродський
Контратака ЗСУ розгортається повільно, зосереджуючись на обмежених цілях, – Bloomberg
Контратака ЗСУ розгортається повільно, зосереджуючись на обмежених цілях, – Bloomberg
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Олексій Данілов: «Швидкої перемоги не буде, але війна точно не на роки»
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Українські десантники збили ще два російські Су-25
Українські десантники збили ще два російські Су-25
ЗСУ знищили баржу з окупантами і технікою в районі Голої Пристані
ЗСУ знищили баржу з окупантами і технікою в районі Голої Пристані
​Острів надій. До 30-ї річниці воєнної розвідки України
​Острів надій. До 30-ї річниці воєнної розвідки України
ГоловнаСуспільствоЖиття

Мешканців ірпінського “Залізного містечка” переселять

Таке рішення пов’язано із приходом холодів.

Мешканців ірпінського “Залізного містечка” переселять
Фото: Олександр Шевченко у Facebook

Мешканців “Залізного містечка” в Ірпені на Київщині переселять до модульного містечка “Дубки”.

Про це повідомив перший заступник в. о. міського голови Ірпеня Андрій Кравчук.

Він зазначив, що “Залізне містечко” не пристосоване до низьких температур. 

Якщо у літній період його мешканці користувалися кондиціонерами, і їм було комфортно, то з настанням холодів ситуація зміниться. Окрім цього, підведені до містечка труби водопроводу знаходяться на поверхні і, відповідно, не витримають холодів.

Кравчук уточнив, що Укрзалізниця забере вагони, які слугували людям тимчасовим житлом.

Як раніше повідомлялось, 352 мешканці Ірпеня, які втратили дах над головою через російське вторгнення, отримали тимчасове житло. У місті розпочало роботу модульне містечко “Дубки”. Раніше у Ірпені міська влада і Укрзалізниця відкрили “Залізне містечко”.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також