Мешканців ірпінського “Залізного містечка” переселять

Мешканців “Залізного містечка” в Ірпені на Київщині переселять до модульного містечка “Дубки”.

Про це повідомив перший заступник в. о. міського голови Ірпеня Андрій Кравчук.

Він зазначив, що “Залізне містечко” не пристосоване до низьких температур.

Якщо у літній період його мешканці користувалися кондиціонерами, і їм було комфортно, то з настанням холодів ситуація зміниться. Окрім цього, підведені до містечка труби водопроводу знаходяться на поверхні і, відповідно, не витримають холодів.

Кравчук уточнив, що Укрзалізниця забере вагони, які слугували людям тимчасовим житлом.

Як раніше повідомлялось, 352 мешканці Ірпеня, які втратили дах над головою через російське вторгнення, отримали тимчасове житло. У місті розпочало роботу модульне містечко “Дубки”. Раніше у Ірпені міська влада і Укрзалізниця відкрили “Залізне містечко”.