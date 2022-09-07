Псевдореферендум у Маріуполі хочуть провести 4 листопада, - Андрющенко

В цю дату псевдореферендуми хочуть провести і на других тимчасово окупованих територіях.

Російські окупанти хочуть провести псевдореферендум у Маріуполі 4 листопада.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“Не складно прорахувати, що, за планом, датою проголошення рішення самою росією має бути символічне 7 листопада (день більшовицького збройного перевороту, якщо хто забув). Таке собі відновлення срср”, - написав Андрющенко.

Він зазначив, що найбільша організаційна проблема росіян - відмінність між окупованими Донецькою, Луганською областями та частинами Харківської, Херсонської та Запорізької областей.

На думку Андрющенка, ця дата не остання, яка буде озвучена окупаційною владою.

Нагадаємо, бійці спецназу провели спецоперацію у тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській (Василівський район Запорізької області). В результаті знищено місце зберігання бюлетенів для проведення псевдореферендуму. При цьому, склад було підірвано вибухом зсередини приміщення. Всі наявні друковані матеріали – знищено. Разом з цим розбито місце базування підрозділу російського ФСБ, який охороняв склад бюлетенів.