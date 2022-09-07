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Залужний і Забродський підтвердили, що ЗСУ обстріляли авіабази росіян у Криму

"Завдання ЗС України на 2023 рік - зробити для росіян та в інших окупованих територіях ці відчуття гострішими, природнішими і цілком відчутними, попри значну відстань до цілей".

Залужний і Забродський підтвердили, що ЗСУ обстріляли авіабази росіян у Криму
Фото: ЕРА/UPG

Збройні Сили України здійснили серію успішних ракетних ударів по авіабазах росіяни у тимчасово окупованому Криму.

Інформацію про обстріли підтвердили у спільному матеріалі для Укрінформу головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і перший заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки генерал-лейтенант Михайло Забродський.

Обговорюючи питання, що може бути центром тяжіння для Росії у війні проти України, автори запропонували спершу зробити таким центром Крим.

"Переконливим прикладом правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим. Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, перш за все – по аеродрому Саки", - йдеться в матеріалі Залужного та Забродського.

Вони наголосили: "Завдання ЗС України на 2023 рік - зробити для росіян та в інших окупованих територіях ці відчуття гострішими, природнішими і цілком відчутними, попри значну відстань до цілей".

На їхню думку, "лише ефективний вплив на центр тяжіння противника може призводити до змін у перебігу війни".

Для цього Україні будуть необхідні системи озброєння від партнерів, які допоможуть зрівнятися з Росією у дальності обстрілів.

Нагадаємо, на початку серпня пролунали вибухи в Новофедорівці, де розташований військовий аеродром. Вибухи на авіабазі "Саки" вивели з ладу більшу частину бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту Росії.

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