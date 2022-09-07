Активісти руху опору "Жовта стрічка" розклеїли листівки на підтримку вчителів Херсонщини.
Про це повідомили в Херсонській міській раді.
У мерії зазначили - так хочуть підбадьорити педагогів, які під тиском росіян продовжують навчати і передавати знання українським школярам.
"Це справжній героїзм наших вчителів, який точно треба відмітити", - наголосили в міськраді.
На синіх аркушах паперу надруковано напис жовтим кольором "Вчителі Херсону, тримайтесь! Ми пишаємось вами, ви найкращі!". Внизу розміщено символ руху опору та QR-код, який веде на Telegram-сторінку "Жовтої стрічки".
Нагадаємо, рух опору "Жовта стрічка" почав діяти в Криму.
24 серпня у Таврійську, Каховці, Новій Каховці на Херсонщині з'явились листівки з привітанням від "Народного спротиву України". А в Херсоні один із пам’ятників було огорнуто у прапор України.