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Листівки на підтримку вчителів Херсонщини розклеїли активісти руху опору "Жовта стрічка"

"Вчителі Херсону, тримайтесь! Ми пишаємось вами, ви найкращі!", - йдеться в текстах листівок.

Листівки на підтримку вчителів Херсонщини розклеїли активісти руху опору "Жовта стрічка"
Херсонська область
Фото: Telegram Людмили Денісової

Активісти руху опору "Жовта стрічка" розклеїли листівки на підтримку вчителів Херсонщини.

Про це повідомили в Херсонській міській раді.

У мерії зазначили - так хочуть підбадьорити педагогів, які під тиском росіян продовжують навчати і передавати знання українським школярам.

"Це справжній героїзм наших вчителів, який точно треба відмітити", - наголосили в міськраді.

На синіх аркушах паперу надруковано напис жовтим кольором "Вчителі Херсону, тримайтесь! Ми пишаємось вами, ви найкращі!". Внизу розміщено символ руху опору та QR-код, який веде на Telegram-сторінку "Жовтої стрічки".

Фото: Херсонська міська рада

Фото: Херсонська міська рада

Нагадаємо, рух опору "Жовта стрічка" почав діяти в Криму.

24 серпня у Таврійську, Каховці, Новій Каховці на Херсонщині з'явились листівки з привітанням від "Народного спротиву України". А в Херсоні один із пам’ятників було огорнуто у прапор України.

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