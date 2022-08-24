У Херсонській області на День прапора зʼявились листівки з привітаннями від "Народного спротиву України", – ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

Опівночі ворог здійснив атаку по Запоріжжю. Ракети окупантів влучили в об’єкти інфраструктури Шевченківського району та неподалік Комунарського району. Інформація щодо постраждалих уточнюється. За попередніми даними, жертв немає, йдеться у зведенні ОВА станом на 8 ранку.

На Дніпропетровщині росіяни обстріляли три райони. У Дніпровський прилетіли дві ракети. Сталася пожежа – загасили. Інформація про постраждалих уточнюється. Нікопольський обстріляли чотири рази за ніч. У Марганці постраждали двоє людей. Зруйновано кілька будинків, ще понад 10 пошкоджено. У Нікополі є руйнування житла. Без постраждалих. У Криворізькому районі обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове пошкоджена електромережа. Без жертв.

Учора вдень та пізно ввечері були обстріли Харкова. Більшість влучань – у Шевченківський район, але також були "прильоти" в Новобаварський район. У Шевченківському внаслідок обстрілу сталося загоряння триповерхової будівлі: пожежу гасили близько 100 рятувальників. Обстріли вдень та вночі Харківського, Чугуївського та Богодухівського районів області. Постраждали пʼять цивільних людей.

На фронті Луганщини ніч була неспокійною і сьогодні. Населені пункти та укріплення українських військ на межі Луганщини і Донеччини витримали три ракетні удари та одну атаку з повітря. 13 разів росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії, а ще 17 – із реактивних систем залпового вогню. П’ять разів застосовувались міномети. Шість разів росіяни вимушені були відступити, коли пробували атакувати.

У Донецькій області вночі був ракетний удар по Слов'янську, артобстріли Мар'їнки, Красногорівки, Георгіївки. За добу – один загиблий, двоє поранених. Обстріляні Авдіївка, Торецьк, Красногорівка, с. Карлівка, смт Північне, смт Неліпівка. Пошкоджено сім приватних житлових будинків, одна багатоповерхівка, ЛЕП, адмінбудівля педколеджу. Область залишається без газу і частково без води й електрики.

У Миколаївській області вчора ввечері та протягом ночі були артобстріли за межами населених пунктів на території Широківської громади. Постраждалих немає. Сьогодні вночі були обстріли Явкінського старостинського округу Баштанської громади. Є пошкоджені будинки. Кількість руйнувань уточнюється. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під обстріли потрапило село Висунськ. Сьогодні вночі – обстріли смт Березнегувате. Виникла пожежа, внаслідок чого зруйновано два двоповерхових житлових будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Зранку – обстріли м. Новий Буг Новобузької громади. Відомо, що через обстріл виникла пожежа, внаслідок чого зруйновано двоповерховий житловий будинок. За попередньою інформацією постраждало девʼять людей, серед них двоє дітей. Працюють служби по ліквідації наслідків ракетного удару.

Жителі Херсонщини у День прапора України змогли продемонструвати свою проукраїнську позицію. Зокрема, у Таврійську, Каховці, Новій Каховці з'явились листівки з привітанням від "Народного спротиву України". А у Херсоні один із пам’ятників було огорнуто у прапор України.

Тиск на жителів області з кожним днем більшає. Наразі оприлюднено методичку для агітаторів на тимчасово окупованих територіях, які мають переконати місцевих жителів, що військові РФ – не вбивці і не мародери.

На своїх телеграм-каналах та в ефірі пропагандистських телеканалів окупанти повідомляють про відкриття Центру допомоги безробітнім, який буде працювати на базі центру зайнятості. Також повідомляється, що у школах буде дозволено вивчення української мови як окремого предмета, проте навчання відбуватиметься російською.

Нагадаємо, у зведенні Генштабу повідомили, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи в прикордонних районах Брянської і Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборон, були ворожі обстріли Сумщини.