Ніч напередодні Дня Незалежності була неспокійною на Луганщині. Населені пункти Луганської області та укріплення українських військ на межі Луганщини і Донеччини витримали три ракетні удари та одну атаку з повітря.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Зазначається, що росіяни 13 разів обстрілювали область зі ствольної артилерії, а ще 17 – із реактивних систем залпового вогню. П’ять разів застосовувались міномети. Шість разів окупанти вимушені були відступити, коли пробували атакувати.

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

Фото: Сергій Гайдай у Telegram

“Півроку – нескорені. Окупанти не мають змоги проголосити про захоплення Луганщини, бо бої ще тривають на невеличкій території області. Наші бійці тримають оборону і в День Незалежності. Ви бачите, що останні два місяці в росіян відсутні значні звитяги. Бо кожен регіон встиг підготуватися за час, поки противника гальмують на сході. Багато з нас втратили свої домівки, але зберегли країну”, – наголосив Сергій Гайдай.

Нагадаємо, противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари окупантів по цивільних об’єктах на території України – Генштаб ЗСУ просить українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.